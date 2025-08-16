О нас

Трамп: Мирное соглашение по Украине лучше, чем временное прекращение огня

Трамп: Мирное соглашение по Украине лучше, чем временное прекращение огня Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
16 августа 2025 г. 12:05
Трамп: Мирное соглашение по Украине лучше, чем временное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, Трамп сообщил о том, что российская сторона заинтересована не в прекращении огня, а в комплексном соглашении для завершения войны, отметив, что сам также придерживается данной позиции.

10.53

Президент США Дональд Трамп проводит переговоры с лидерами стран НАТО по телефону.

Как передает Report, со ссылкой на BBC, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По данным зарубежных СМИ, президент США провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии сообщили о том, что в телефонном разговоре также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фриидрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий.

Отмечается, что Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

10.46

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, телефонный разговор Трамп провел на борту самолета, на пути из Аляски в Вашингтон.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Trump: 'I think a fast deal is better than a ceasefire'
Версия на азербайджанском языке Tramp: Ukrayna üzrə sülh sazişi atəşkəsdən daha yaxşıdır - YENİLƏNİB-2

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
В турецком Балыкесире произошло еще одно землетрясение
12 августа 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi