Трамп: Мирное соглашение по Украине лучше, чем временное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, Трамп сообщил о том, что российская сторона заинтересована не в прекращении огня, а в комплексном соглашении для завершения войны, отметив, что сам также придерживается данной позиции.

10.53

Президент США Дональд Трамп проводит переговоры с лидерами стран НАТО по телефону.

Как передает Report, со ссылкой на BBC, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По данным зарубежных СМИ, президент США провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии сообщили о том, что в телефонном разговоре также участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фриидрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий.

Отмечается, что Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

10.46

Президент США Дональд Трамп провел продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, телефонный разговор Трамп провел на борту самолета, на пути из Аляски в Вашингтон.