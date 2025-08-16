Трамп: Мирное соглашение по Украине лучше, чем временное прекращение огня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
По их данным, Трамп сообщил о том, что российская сторона заинтересована не в прекращении огня, а в комплексном соглашении для завершения войны, отметив, что сам также придерживается данной позиции.
