Трамп провел первую встречу с иностранным лидером - премьером Японии

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/Избранный президент США Дональд Трамп в четверг провел первую после победы на выборах в стране встречу с иностранным лидером - премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как передает Report, об этом сообщаетТАСС.

По данным его источников в окружении республиканца, беседа с главой правительства Японии уже завершена. Ранее в четверг Абэ прибыл в Нью-Йорк. О темах, которые собирались обсуждать политики, ничего не сообщалось.

По итогам состоявшейся встречи Абэ заявил, что сможет установить доверительные отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Мы провели очень содержательную беседу в теплой атмосфере. Я изложил нашу позицию по различным вопросам. Уверен, что мы сможем установить доверительные отношения с избранным президентом Трампом", - сказал Абэ.

Японский премьер воздержался от изложения деталей встречи, отметив, что она носила неформальный характер, поскольку официально инаугурация Трампа еще не прошла.

Премьер-министр Японии добавил, что политики договорились встретиться еще раз в подходящее для этого время и обсудить ряд двусторонних вопросов.

"Мы договорились встретиться еще раз в удобное для нас время и более глубоко обсудить все необходимые вопросы", - сказал глава японского правительства. "Я считаю, что без доверия между нашими странами двусторонний альянс не может существовать. Я убежден, что Трамп станет лидером, которому можно будет доверять", - добавил он.

Победа Трампа для правительства Японии стала неожиданностью, и многочисленные источники отмечали, что личные отношения с будущим президентом и его окружением придется строить фактически с нуля.

В связи с этим японское правительство сейчас уделяет большое внимание налаживанию персональных отношений с Трампом. Кроме того, Токио волнуют два вопроса: состояние японо-американского альянса и судьба соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Во время предвыборной гонки Трамп неоднократно высказывался в пользу того, чтобы Токио тратил больше денег на размещение американских военных баз на своей территории, являющихся гарантом безопасности Японии. Негативно избранный президент США отзывался и о соглашении по ТТП, которое парламент Японии одним из первых среди потенциальных 12 стран-участниц ратифицировал на прошлой неделе.