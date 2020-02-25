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Трамп прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Трамп прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США
© AP

Ситуация с коронавирусом в США налаживается. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

"Вы можете спросить о коронавирусе, который находится под контролем в нашей стране. У нас очень мало человек им болеют... Людям становится лучше, им всем становится лучше. Мы привезли несколько американцев с корабля, это было правильно, и они на карантине. Мы думаем, что они скоро будут в хорошей форме", - заявил Трамп."Я думаю, что вся ситуация начнет налаживаться, много таланта, много усилий положено на это, мы направляем на это 2,5 миллиарда долларов", - отметил он.По состоянию на 24 февраля зарегистрированы 14 приезжих в США, у кого был обнаружен коронавирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. 
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