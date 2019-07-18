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Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту

Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, президент США поделился мыслями на своей странице в Twitter.

"Палата представителей Соединённых Штатов только что подавляющим большинством голосов проголосовала против резолюции об импичменте. Это, пожалуй, самый нелепый и трудоёмкий проект, с которым мне когда-либо приходилось работать", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что большинство в палате представителей США проголосовали против рассмотрения резолюции об импичменте Трампа.

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