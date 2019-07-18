Конгресс США проголосовал против резолюции по импичменту Трампа

Большинство в палате представителей США проголосовали против рассмотрения резолюции об импичменте американского лидера Дональда Трампа.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает AFP.

За то, чтобы отложить резолюцию в сторону проголосовали 332 конгрессмена, против - 95. Прошедшее голосование не означает, что резолюция по импичменту больше не подлежит рассмотрению. Конгрессмены лишь согласились отложить ее.

Ранее сообщалось о планах палаты представителей США проголосовать за то, следует ли рассматривать предложение об импичменте Трампа в немедленном порядке.