Трамп продлил санкции против Йемена

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Йемена.

Как передаёт Report, об этом говорится на сайте Белого дома.

«Действия и политика некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц продолжают угрожать миру, безопасности и стабильности Йемена. В том числе они мешают политическому процессу и реализации мирного соглашения от 23 ноября 2011 года между правительством Йемена и оппозицией», — указывается в заявлении.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения в отношении Йемена с указанием ряда ограничений был введён в мае 2012 года.