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Трамп продлил санкции против Йемена

Трамп продлил санкции против Йемена

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Йемена.

Как передаёт Report, об этом говорится на сайте Белого дома.

«Действия и политика некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц продолжают угрожать миру, безопасности и стабильности Йемена. В том числе они мешают политическому процессу и реализации мирного соглашения от 23 ноября 2011 года между правительством Йемена и оппозицией», — указывается в заявлении.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения в отношении Йемена с указанием ряда ограничений был введён в мае 2012 года.

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