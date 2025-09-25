Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российской нефти

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 20:08
    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить закупки нефти у России.

    Как передает Report, об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    "У нас замечательные отношения, как в вопросах разрешения конфликтов, так и в торговле. Сегодня я хотел бы, чтобы Турция перестала покупать нефть у России, пока Москва продолжает свое разрушительное наступление против Украины. Они уже потеряли миллионы жизней - и ради чего? Это постыдно", - отметил Трамп.

    Tramp Türkiyəni Rusiya neftini almaqdan imtinaya çağırıb

