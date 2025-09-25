Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российской нефти
25 сентября, 2025
20:08
Президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить закупки нефти у России.
Как передает Report, об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
"У нас замечательные отношения, как в вопросах разрешения конфликтов, так и в торговле. Сегодня я хотел бы, чтобы Турция перестала покупать нефть у России, пока Москва продолжает свое разрушительное наступление против Украины. Они уже потеряли миллионы жизней - и ради чего? Это постыдно", - отметил Трамп.
