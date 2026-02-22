Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Трамп призвал Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 04:46
    Трамп призвал Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс

    Президент США Дональд Трамп призвал стриминговую компанию Netflix уволить члена совета директоров, бывшего советника по национальной безопасности США Сьюзан Райс.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в социальной сети Truth Social.

    По словам американского лидера, компания может столкнуться с негативными последствиями, если Райс сохранит свой пост.

    "Netflix должна немедленно уволить расистку и помешанную на борьбе с Трампом Сьюзан Райс, иначе они столкнутся с последствиями", - написал он, добавив, что она "не имеет каких-либо талантов или способностей".

    "Ее власть исчезла и больше никогда не вернется. Сколько ей платят и за что", - отметил президент США.

    Кроме того, Трамп прикрепил к публикации скриншот сообщения правой активистки Лора Лумер в соцсети X. В нем утверждается, что Райс якобы угрожала представителям крупного бизнеса, поддерживающим нынешнюю республиканскую администрацию.

    По словам Лумер, член совета директоров Netflix заявляла, что Демократическая партия может заставить крупные американские компании ответить за свои политические решения в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре текущего года и на президентских выборах 2028 года.

    Netflix Дональд Трамп Сьюзан Райс
    Лента новостей