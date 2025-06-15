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Трамп уверен в скором перемирии между Ираном и Израилем

Трамп уверен в скором перемирии между Ираном и Израилем Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение.
Другие страны
15 июня 2025 г. 17:59
Трамп уверен в скором перемирии между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран и Израиль скоро заключат соглашение о перемирии.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, точно так же, как я добился этого от Индии и Пакистана, используя торговлю, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться", - указал Трамп.

Он также заявил о телефонных звонках и встречах, которые проводятся для достижения перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

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Версия на азербайджанском языке Tramp İranla İsrail arasında tezliklə atəşkəs olacağına əmindir

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