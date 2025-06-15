Трамп уверен в скором перемирии между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран и Израиль скоро заключат соглашение о перемирии.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, точно так же, как я добился этого от Индии и Пакистана, используя торговлю, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться", - указал Трамп.

Он также заявил о телефонных звонках и встречах, которые проводятся для достижения перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.