Трамп признал Хуана Гуаидо врио президента Венесуэлы

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Баку. 23 ярваря. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп официально признал главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома, поступившем в распоряжение RT.
Ранее издание El Nacional сообщило, что Гуаидо во время оппозиционного митинга в районе Чакао венесуэльской столицы объявил себя врио президента Венесуэлы.
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