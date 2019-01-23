Трамп признал Хуана Гуаидо врио президента Венесуэлы

Баку. 23 ярваря. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп официально признал главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома, поступившем в распоряжение RT.

Ранее издание El Nacional сообщило, что Гуаидо во время оппозиционного митинга в районе Чакао венесуэльской столицы объявил себя врио президента Венесуэлы.