Трамп примет глав ДР Конго и Руанды для подписания мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп в четверг примет лидеров Руанды и Демократической Республики Конго Поля Кагаме и Феликса Чисекеди, которые подпишут мирное соглашение.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В четверг президент Трамп примет президентов Республики Руанда и Демократической Республики Конго для подписания исторического мирного и экономического соглашения, в достижении которого он выступил посредником", - сказала она.

Главы МИД ДР Конго и Руанды при посредничестве США и Катара подписали 27 июня в Вашингтоне мирное соглашение. При этом была достигнута договоренность, что оно окончательно вступит в силу по итогам будущей встречи в Вашингтоне президентов двух государств.

Нынешний кризис на востоке Конго был спровоцирован расширением четыре года назад активности повстанческих группировок, крупнейшей среди которых является М23. Повстанцы захватили на востоке ДРК более 100 городов и населенных пунктов, включая столицы двух провинций. На занимаемых ими территориях были созданы местные органы власти, которые не подчиняются конголезскому правительству. Власти утверждают, что за ними стоят власти Руанды.