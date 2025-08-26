Трамп пригрозил РФ "экономической войной" при отказе от урегулирования конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к "экономической войне" с РФ в случае отсутствия урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он сказал на очередном заседании в Белом доме, которое транслировалось в YouTube.

Трамп заверил, что не допустит начала Третьей мировой войны.

"Я хочу, чтобы это прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.