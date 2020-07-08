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Трамп пригрозил прекратить финансирование школ США

Трамп пригрозил прекратить финансирование школ США Президент США Дональд Трамп заявил о возможности лишить школы финансирования в том случае, если они не откроются в ближайшее время. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал&на своей странице в Twitter
Другие страны
8 июля 2020 г. 18:45
Трамп пригрозил прекратить финансирование школ США

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности лишить школы финансирования в том случае, если они не откроются в ближайшее время. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал на своей странице в Twitter.

"В Германии, Дании, Норвегии, Швеции и многих других странах школы открыты без проблем. Демократы думают, что если США откроет школы перед президентскими выборами в ноябре, это плохо на них отразится политически, но это важно для детей и семей. Можем прекратить финансирование, если [школы] не откроются", - написал он.

Глава администрации США на мероприятии в Белом доме 7 июля заявил, что намерен оказать давление на губернаторов штатов, чтобы те разрешили местным учебным заведениям возобновить предстоящей осенью занятия в очной форме.

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