Трамп приедет в Вашингтон впервые после окончания президентского срока

Экс-глава американской администрации Дональд Трамп планирует приехать в Вашингтон 26 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Трамп прибудет в столицу США впервые после того, как покинул ее по завершении своего президентского срока.

Согласно данным источников портала, Трамп примет участие в мероприятии, организованном поддерживающий его некоммерческой организацией America First Policy Institute. Как отмечается в публикации, спустя полтора года после поражения на президентских выборах Трамп не имеет широкой поддержки среди сторонников собственной партии. В частности, 45-й президент США потерял доверие среди молодых людей с высшим образованием. 64% избирателей в возрасте до 35 лет, а также 65% республиканцев с университетским дипломом ранее заявили социологам, что проголосовали бы против Трампа на праймериз, на которых будет определен кандидат партии на президентских выборах в США в 2024 году. Соответствующая информация была получена в результате опроса общественного мнения, проведенного газетой The New York Times и Сиенским колледжем.

По данным Axios, Трамп выступит с речью во второй день мероприятия, в котором также примут участие некоторые влиятельный члены Республиканской партии, бывшие члены администрации Трампа, конгрессмены и губернаторы. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы снижения цен на энергоносители и бензин, борьба с инфляцией, образование, уровень преступности и другие вопросы.