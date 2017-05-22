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    Трамп прибыл в Израиль

    Рейс, на котором прибыл президент США, стал первым прямым из Эр-Рияда в Израиль© NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль рейсом из Саудовской Аравии, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Президентский борт Air Force One приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион.

    По данным Reuters, этот рейс стал первым прямым из Эр-Рияда в Израиль.

    Напомним, ранее Д. Трамп посетил Саудовскую Аравию. После Израиля он также посетит Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров G-7 на Сицилии. 

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