Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности США

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп представил кандидата на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединённых Штатов.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил в своём Twitter специальный помощник американского лидера и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс.

Отмечается, что кандидатом на пост главы АНБ стал генерал-лейтенант Пол Накасоне.

«Поздравляю генерала-лейтенанта Пола Накасоне, представленного в качестве кандидата на должность главы АНБ и Киберкомандования Вооружённых сил США. Эта должность принесёт ему четвёртую звезду!» — написал Джойс.