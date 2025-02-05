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Трамп предложил заключить с Ираном "контролируемое соглашение" по ядерной программе

Трамп предложил заключить с Ираном "контролируемое соглашение" по ядерной программе Президент США Дональд Трамп предложил заключить с Ираном "контролируемое соглашение" по ядерной программе.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 15:44
Трамп предложил заключить с Ираном контролируемое соглашение по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп предложил заключить с Ираном "контролируемое соглашение" по ядерной программе.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По мнению Трампа, это позволит исламской республике процветать.

В свою очередь, иранская сторона заявила о том, что власти страны готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, Тегеран не согласен "с любым перемещением жителей Газы", но ирано-американские переговоры являются "отдельным вопросом".

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