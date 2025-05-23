Трамп предложил ввести в отношении ЕС тарифы в размере 50%

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендует с 1 июня этого года ввести в отношении Евросоюза пошлины в размере 50%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендует с 1 июня этого года ввести в отношении Евросоюза пошлины в размере 50%.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, введенные ЕС торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость и другие действия привели к к дефициту торгового баланса с США в размере свыше $250 млн в год, что совершенно неприемлемо.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приведут! Поэтому я рекомендую ввести 50%-ный тариф для Европейского союза, начиная с 1 июня 2025 года. Тариф не взимается, если продукт изготовлен в Соединенных Штатах", - отметил он.