Трамп предложил отменить госконтракты США с Маском

Президент США Дональд Трамп призвал отменить все субсидии и госконтракты с компаниями миллиардера Илона Маска.

Президент США Дональд Трамп призвал отменить все субсидии и госконтракты с компаниями миллиардера Илона Маска.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!", - заявил американский лидер.

Ранее между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое", после чего Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса.