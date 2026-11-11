Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Эрдоган: Больше всего от климатического кризиса страдают страны, не влияющие на изменение климата

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 15:18
    Эрдоган: Больше всего от климатического кризиса страдают страны, не влияющие на изменение климата

    Страны, которые практически не влияют на изменение климата, сегодня больше всего страдают от климатического кризиса.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Саммите лидеров COP31.

    По его словам, необходимо поддерживать развитие стран, которые сталкиваются с последствиями климатических катастроф, и помогать им в борьбе с этими вызовами.

    Эрдоган также отметил, что строительство городов с учетом устойчивости к изменению климата является одной из важнейших задач современности.

    "Борьба с изменением климата приходится на период, когда мир сталкивается с еще более сложными проблемами - голодом, бедностью, войнами и миграцией. И, к сожалению, расплачиваться за этот непростой период и совокупность проблем приходится природе", - сказал он.

    Президент Турции также призвал мировое сообщество к справедливости и решительности.

    "Сегодня человечеству необходимо соглашение, направленное на мирное сосуществование человека и природы. Турция ставит перед собой значимую цель и верит, что продолжит идти по выбранному пути до конца, сохраняя свою решимость", - подчеркнул Эрдоган.

    Реджеп Тайип Эрдоган COP31 Климатический кризис
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