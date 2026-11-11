В 2027 году может пройти форум "Центральная Азия – Азербайджан – Испания"
- 11 ноября, 2026
- 15:18
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Весной 2027 года планируется проведение международного форума в формате "Центральная Азия - Азербайджан - Испания".
Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства Узбекистана, предложение обсуждалось на встрече заместителя министра сельского хозяйства Узбекистана Алишера Шукурова с министром сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луисом Планасом Пучадесом на полях COP31 в Анталье.
В ходе переговоров стороны также обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, реализацию взаимовыгодных проектов и дальнейшее развитие торгово-экономических отношений.
Кроме того, стороны рассмотрели возможности внедрения в Узбекистане испанского опыта в области агротехнологий, тепличного хозяйства, семеноводства, управления водными ресурсами и агрологистики. В частности, обсуждались расширение выращивания в стране перспективных испанских сортов винограда и развитие научно-практического сотрудничества в этой сфере.