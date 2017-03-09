Трамп предложил экс-губернатору Юты Хантсману пост посла США в России

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман получил предложение занять должность американского посла в России.

Как передает Report, об этом сoобшил Interfax со ссылкой на газета Politico.

По данным, президент Дональд Трамп предложил экс-губернатору представлять интересы Вашингтона в РФ в начале текущей недели. Сам Хантсман от комментариев на эту тему отказался, однако осведомленные источники сообщают, что он принял предложение Трампа.

По сведениям, вопрос о назначении находится в стадии оформления документов.

У Хантсмана богатый дипломатический опыт. Он был послом США в Сингапуре в годы президентства Джорджа Буша-старшего, затем, при Бараке Обаме, представлял интересы Соединенных Штатов в Китае.

Politico отмечает, что во время предвыборной кампании в США Хантсман выступал с резкой критикой в адрес Трампа.