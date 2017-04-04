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    Трамп позвонил Путину в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга

    Главы государств отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в петербургском метро.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба российского президента.

    «Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу. Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность», — говорится в сообщении.

    Главы государств отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща. Также они условились продолжать контакты.

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