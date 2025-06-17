Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции".
Как сообщает Report, глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social.
"Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер Ирана. Он представляет собой легкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять (убивать), по крайней мере пока", - написал американский лидер.
"Однако мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает. Безоговорочная капитуляция!", - отметил Трамп.
Напомним, что в ночь на 13 июня армия Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". В рамках этой операции Военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана.
ВВС Израиля несколько раз совершали нападения в различных регионах Ирана, в том числе в Тегеране, где погибли несколько высокопоставленных иранских военных, включая начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и командующего Корпусом стражей Исламской революции, а также ряд ядерных ученых. Также были поражены несколько ядерных объектов в стране, в том числе в Натанзе и Фордо, а также военные позиции Ирана в различных регионах страны.