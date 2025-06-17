Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции".

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции".

Как сообщает Report, глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social.

"Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер Ирана. Он представляет собой легкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять (убивать), по крайней мере пока", - написал американский лидер.

"Однако мы не хотим, чтобы ракетами били по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение иссякает. Безоговорочная капитуляция!", - отметил Трамп.

Напомним, что в ночь на 13 июня армия Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". В рамках этой операции Военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана.

ВВС Израиля несколько раз совершали нападения в различных регионах Ирана, в том числе в Тегеране, где погибли несколько высокопоставленных иранских военных, включая начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и командующего Корпусом стражей Исламской революции, а также ряд ядерных ученых. Также были поражены несколько ядерных объектов в стране, в том числе в Натанзе и Фордо, а также военные позиции Ирана в различных регионах страны.