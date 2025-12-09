Трамп посоветовал Зеленскому прочитать предложение США по завершению украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского прочитать недавнее предложение Соединенных Штатов по завершению украинского конфликта.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью Politico.

"Ну, ему надо прочитать предложение. Пока что он еще его не прочитал.. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, с Россией будет нелегко, потому что у России есть преимущество... Они намного больше. Они намного сильнее в этом смысле", - сказал он.

Комментируя вопрос об участии европейских стран в переговорном процессе, Трамп сказал, что "они не справляются со своей работой".

"Они [страны Европы] ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но ничего не делают. А война все продолжается. Европа во многих отношениях не справляется со своей работой", - отметил Трамп.