Трамп: Пошлины против Apple, Samsung и подобных фирм могут ввести в конце июня

США могут в конце июня ввести пошлины в отношении компаний Apple, Samsung и других производителей смартфонов.

США могут в конце июня ввести пошлины в отношении компаний Apple, Samsung и других производителей смартфонов.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

У Трампа поинтересовались, означает ли его недавняя публикация о возможном введении 25-процентных пошлин в отношении Apple, что они не затронут других производителей смартфонов. "Их (компаний - ред.) будет больше. В их числе будет Samsung и остальные, кто производит эту продукцию, в противном случае это было бы нечестно", - заявил американский лидер.

При этом Трамп допустил, что пошлины будут введены в конце следующего месяца. "Думаю, мы сделаем это должным образом до конца июня", - продолжил он, пояснив, что пошлины не будут действовать, если производители электроники перенесут заводы на территорию США.