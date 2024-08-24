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Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди

Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае избрания на высшую должность в стране учредит президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе опубликует оставшиеся документы по делу об убийств
Другие страны
24 августа 2024 г. 05:19
Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди
Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае избрания на высшую должность в стране учредит президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе опубликует оставшиеся документы по делу об убийстве экс-президента Джона Кеннеди.

Как сообщает Report, об этом политик заявил в ходе митинга в штате Аризона.

"И это дань уважения Бобби (Роберту Кеннеди-младшему - ред.). Сегодня вечером я объявляю, что после моего избрания я создам новую независимую президентскую комиссию по расследованию покушений на убийство. И перед ними будет поставлена задача опубликовать все оставшиеся документы, относящиеся к убийству президента Джона Кеннеди", – сказал Трамп.

Он отметил, что комиссия также займется расследованием покушения на его самого.

Трамп проводит митинг вместе с Кеннеди-младшим, который ранее приостановил свою предвыборную кампанию в пользу республиканца.

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