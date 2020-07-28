Трамп о наступлении "золотого века" для США

Президент США Дональд Трамп пообещал скорую победу над пандемией коронавируса и наступление "золотого века"

Президент США Дональд Трамп пообещал скорую победу над пандемией коронавируса и наступление "золотого века" для страны.

Как сообщает Report, на своей странице в Twitter Д. Трамп обвинил американские СМИ в необъективности при освещении темы протестов в стране и обрушился с критикой на участников беспорядков.

"Лживые СМИ пытаются изобразить "протестующих" в Портленде и Сиэтле прекрасными, милыми и невинными людьми, которые просто вышли прогуляться. На самом деле они больные и безумные анархисты и агитаторы, которых наши прекрасные правоохранительные органы легко контролируют, но которые уничтожили бы наши американские города и того хуже, если сонный Джо Байден - марионетка левых - когда-либо победил бы [на президентских выборах]. Рынки рухнули бы, а города сгорели бы. Наша страна пострадала бы как никогда", - написал американский лидер.

"Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку - лучше, чем когда-либо!" - подытожил Трамп.