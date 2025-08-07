Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа

О нас

Другие страны
7 августа 2025 г. 08:23
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа (08:00 по бакинскому времени).

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social

"Взаимные пошлины вступают в силу в полночь", - написал Трамп.

Согласно оценке главы Белого дома, импортные пошлины позволят привлечь в американскую экономику "миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли" торговыми отношениями с США.

Трамп 1 августа подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Наиболее высокие тарифы назначены для таких государств, как Сирия (41%), Лаос (40%), Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак (35%) и Сербия (35%).

Версия на азербайджанском языке Trampın təsdiq etdiyi tariflər qüvvəyə minib

Последние новости

