Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном "в предстоящие недели"

© Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая, по его словам, состоится в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом американский лидер заявил в среду во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида).

"Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он. "Надеюсь, что эта встреча принесет большой успех, я рассчитываю на это. Это будет грандиозным событием для Северной Кореи и грандиозным событием для мира. Мы будем делать все возможное, чтобы это был успех для всего мира, а не только для США или Южной Кореи, Северной Кореи или Японии - для всего мира", - добавил Трамп.

"Мы все ждем, когда весь Корейский полуостров сможет жить вместе в мире и процветании. Это судьба корейского народа, который заслуживает [этого] и прошел через многое за последние годы", - отметил президент США.

В то же время Трамп сказал, что США будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР до того момента, пока Пхеньян полностью не свернет свою ядерную программу.