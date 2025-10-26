Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 26 октября, 2025
    • 10:09
    Трамп подписал соглашения о торговле и минералах с Камбоджей и Таиландом

    Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о торговле с Камбоджей, а также договор о критически важных минералах с Таиландом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Церемония прошла на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, где премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали совместную декларацию об отношениях, которую Трамп назвал "мирной сделкой".

    "Сегодня мы также подписываем крупное торговое соглашение с Камбоджей и очень важное соглашение по критическим минералам с Таиландом", - сказал Трамп.

    После выступлений всех политиков они подписали набор документов.

