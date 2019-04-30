​Трамп подал в суд на Deutsche Bank

Президент США Дональд Трамп и члены его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом cообщает NBC News.

Как отмечается, они выступают против того, чтобы их финансовая информация попала в конгресс.

Deutsche Bank, в частности, был среди организаций, у которых комитеты палаты представителей США запросили сведения о Трампе.

Семья президента США намерена через суд заблокировать эти запросы, которые, по их мнению, не имеют законной силы.