 Наверх

Трамп подал в суд на Deutsche Bank

​Трамп подал в суд на Deutsche Bank

Президент США Дональд Трамп и члены его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом  cообщает NBC News.

Как отмечается, они выступают против того, чтобы их финансовая информация попала в конгресс.

Deutsche Bank, в частности, был среди организаций, у которых комитеты палаты представителей США запросили сведения о Трампе. 

Семья президента США намерена через суд заблокировать эти запросы, которые, по их мнению, не имеют законной силы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi