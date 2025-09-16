Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Трамп подал против газеты The New York Times иск о клевете на $15 млрд

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 08:43
    Трамп подал против газеты The New York Times иск о клевете на $15 млрд

    Президент США Дональд Трамп подал судебный иск по обвинению в клевете против газеты The New York Times.

    Как передает Report, об этом он сообщил в Truth Social.

    По словам американского лидера, для него "большая честь подать иск о клевете и дискредитации против The New York Times", которую он охарактеризовал как "рупор леворадикальной Демократической партии" и одну из "худших газет в истории" страны. Как следует из заявления Трампа, иск на сумму $15 млрд подан в штате Флорида.

    Глава Белого дома обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, и клевете в адрес себя самого, а также членов своей семьи и окружения.

    В июле американская телекомпания CBS объявила о закрытии "Позднего шоу" (The Late Show), ведущий которого Стивен Кольбер был одним из самых активных критиков президента Дональда Трампа в сегменте вечернего телевидения США. 

    Дональд Трамп судебный иск The New York Times
    Tramp "The New York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq məhkəmə iddiası qaldırıb
    Trump to file $15 billion defamation and libel lawsuit against New York Times

    Лента новостей