Трамп подал против газеты The New York Times иск о клевете на $15 млрд

Президент США Дональд Трамп подал судебный иск по обвинению в клевете против газеты The New York Times.

Как передает Report, об этом он сообщил в Truth Social.

По словам американского лидера, для него "большая честь подать иск о клевете и дискредитации против The New York Times", которую он охарактеризовал как "рупор леворадикальной Демократической партии" и одну из "худших газет в истории" страны. Как следует из заявления Трампа, иск на сумму $15 млрд подан в штате Флорида.

Глава Белого дома обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, и клевете в адрес себя самого, а также членов своей семьи и окружения.

В июле американская телекомпания CBS объявила о закрытии "Позднего шоу" (The Late Show), ведущий которого Стивен Кольбер был одним из самых активных критиков президента Дональда Трампа в сегменте вечернего телевидения США.