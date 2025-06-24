Трамп поблагодарил Иран за уведомление о готовящейся атаке на авиабазу в Катаре

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за своевременное уведомление о готовящейся атаке на авиабазу в Катаре.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за своевременное уведомление о готовящейся атаке на авиабазу в Катаре.

Как передает Report , об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Он назвал "слабой" ответную атаку Ирана после ударов ВВС США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

"Было выпущено 14 ракет — 13 были сбиты, а одну оставили, поскольку она двигалась в безопасном направлении. Я рад сообщить, что из американцев никто не пострадал и едва ли был нанесен какой-то ущерб. Я хочу выразить признательность Ирану за то, что он заранее предупредил нас, благодаря чему никто не погиб и не пострадал", - отметил Трамп.