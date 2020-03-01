​Трамп планирует лично встретиться с лидерами талибов

Американский лидер намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан".

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

"Я лично буду встречаться с лидерами "Талибана" в не слишком далеком будущем", - сказал президент США. "Мы будем очень надеяться, что они будут делать то, что они обещали делать", - добавил он.

Он отметил, что верит, что представители движения готовы к реальным действиям.

"Если что-то плохое случится, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, это не будет необходимо", - сказал он.

Трамп поздравил своего афганского коллегу Ашрафа Гани, а также народ Афганистана с заключением мирного соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан". Он также поблагодарил ООН и генсека НАТО Йенса Столтенберга.