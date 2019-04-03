Трамп планирует использовать сразу два слогана на выборах в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году. Американский лидер рассказал об этом во вторник на вечере в вашингтонском Национальном строительном музее.

Его слова передает пресс-пул Белого дома, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент подчеркнул успешность слогана "Сделаем Америку вновь великой", который он использовал на президентской кампании в 2016 году. "Многие люди говорят, что, возможно, это было величайшим лейтмотивом в политике", - отметил он.

Говоря о президентской кампании в 2020 году, Трамп сначала размышлял над тем, чтобы использовать новый слоган "Сохраним Америку великой", потому что его администрация "уже сделала ее великой". Затем он попросил присутствующих в зале с помощью аплодисментов показать, какой из двух слоганов им больше нравится. "Итоги голосования" пресс-пул Белого дома назвал неубедительными.

"Мы определимся", - подчеркнул президент, добавив, что ему нравятся оба слогана. "Я чувствую, что мы попробуем использовать оба", - сказал он. Глава государства также рассказал, что в ближайшее время примет решение по поводу того, с какими конкретными предложениями он пойдет на президентские выборы в 2020 году.