Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС , об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома для прессы.

В нем отмечается, что "президент подписал указ", отменяющий "постановление предыдущей администрации, в котором говорится о закрытии мест содержания под стражей на базе ВМС США в заливе Гуантанамо".