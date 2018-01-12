Трамп отменил поездку в Великобританию из-за Обамы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку в Лондон из-за несогласия с действиями администрации своего предшественника Барака Обамы. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Причина, по которой я отменил поездку в Лондон, заключается в том, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая продала, возможно, лучшее здание посольства в Лондоне с лучшим расположением за гроши, чтобы построить новое на окраине за 1,2 млрд. долларов. Хотели, чтобы я перерезал ленточку? Нет!» — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отменил визит в Великобританию, так как остался недоволен подготовкой визита и его официальным уровнем, который не позволил бы президенту США встретиться с королевой Елизаветой II.