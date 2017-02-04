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    Трамп оспорит решение суда в Сиэтле, приостановившего действие иммиграционного указа

    «Мнение этого так называемого судьи смешно и будет оспорено»

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит решение федерального судьи Джеймса Робарта, который приостановил на федеральном уровне действие исполнительного указа о въезде в страну из семи мусульманских стран.

    Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter.

    «Мнение этого так называемого судьи, который по существу не обеспечивает исполнение закона в нашей стране, смешно и будет оспорено», — написал он в своем Twitter.

    Ранее в пятницу бостонский судья Натаниэль Гортон отказался продлить временный запрет на реализацию иммиграционного указа Дональда Трампа в Массачусетсе.

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