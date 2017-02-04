Трамп оспорит решение суда в Сиэтле, приостановившего действие иммиграционного указа

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит решение федерального судьи Джеймса Робарта, который приостановил на федеральном уровне действие исполнительного указа о въезде в страну из семи мусульманских стран.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter.

«Мнение этого так называемого судьи, который по существу не обеспечивает исполнение закона в нашей стране, смешно и будет оспорено», — написал он в своем Twitter.

Ранее в пятницу бостонский судья Натаниэль Гортон отказался продлить временный запрет на реализацию иммиграционного указа Дональда Трампа в Массачусетсе.