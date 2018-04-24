 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп обвинил Россию и Иран в создании проблем на Ближнем Востоке

    © Reuters

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    "Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом", - заявил Трамп.

    Он также добавил, что Иран, "похоже, стоит за каждой проблемой".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi