Трамп обвинил Россию и Иран в создании проблем на Ближнем Востоке

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обвинил Иран и Россию в создании проблем на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом", - заявил Трамп.

Он также добавил, что Иран, "похоже, стоит за каждой проблемой".