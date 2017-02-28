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    Трамп обвинил Обаму и его команду в организации протестов

    Я думаю, что Обама стоит за этим, этим, возможно, занимаются его люди

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама и люди из его команды могут стоять за организацией протестов против республиканцев и утечек в СМИ информации, дискредитирующей Белый дом. Как сообщает Report, об этом  заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    "Я думаю, что Обама стоит за этим, потому что этим, возможно, занимаются его люди. Вероятно, некоторые утечки связаны с их действиями. Это очень плохо с точки зрения национальной безопасности", - сказал Трамп.

    "Это политика. Так все устроено. При этом никогда нельзя знать наверняка, что на самом деле происходит за кулисами", - добавил он.

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