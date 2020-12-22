Трамп обсудил с законодателями оспаривание результатов выборов

Несколько членов Конгресса провели встречу в Овальном кабинете с президентом США

Действующий президент США Дональд Трамп обсудил с рядом членов Конгресса процесс оспаривания результатов прошедших 3 ноября выборов. Как передает Report, об этом руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз написал на своей странице в Twitter.

"Несколько членов Конгресса только что завершили встречу в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, готовясь к борьбе на фоне растущего числа доказательств мошенничества на выборах. Оставайтесь с нами", - отметил глава аппарата сотрудников Белого дома.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства.

Однако Трамп не хочет признавать поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.