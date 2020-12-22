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Трамп обсудил с законодателями оспаривание результатов выборов

Трамп обсудил с законодателями оспаривание результатов выборов Несколько членов Конгресса провели встречу в Овальном кабинете с президентом США
Другие страны
22 декабря 2020 г. 09:33
Трамп обсудил с законодателями оспаривание результатов выборов
Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп обсудил с рядом членов Конгресса процесс оспаривания результатов прошедших 3 ноября выборов. Как передает Report, об этом руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз написал на своей странице в Twitter.

"Несколько членов Конгресса только что завершили встречу в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, готовясь к борьбе на фоне растущего числа доказательств мошенничества на выборах. Оставайтесь с нами", - отметил глава аппарата сотрудников Белого дома.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства.

Однако Трамп не хочет признавать поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

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Версия на английском языке Trump meets US House Republican allies to push voter fraud claims

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