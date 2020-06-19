​Трамп объяснил причины вывода войск США из Германии

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/9fc7e622ef7e46ad5d903cd098760476/4088969a-4adc-4898-9340-8ac2de79551c_292.jpg

Вашингтон сократит численность воинского контингента США, размещенного в Германии, в связи с тем, что у Берлина имеется крупная задолженность перед Североатлантическим альянсом.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal.

Американский лидер отметил, что США "сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого", а германская сторона "задерживает платежи в НАТО", - добавил президент США. - Они должны платить 2%, а платят 1%". Он ранее требовал от всех стран, входящих в НАТО, довести оборонные расходы до 2% ВВП.

"Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители", - добавил американский лидер.

Трамп ранее заявлял, что США намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.