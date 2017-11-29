Трамп о запуске баллистической ракеты Северной Кореей: Мы справимся с ситуацией

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос по поводу запуска новой баллистической ракеты Северной Кореей, заявил, что США отрегулируют ситуацию вокруг КНДР. Как сообщает Report, об этом он заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы позаботимся об этом. С этой ситуацией мы справимся», - сказал он.

Напомним, несколько часов назад Северная Корея осуществила очередной запуск баллистических ракет. По данным минобороны Японии и Пентагона ракета была межконтинентальной.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в связи с новым запуском созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности.