Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Трамп: Нетаньяху согласился с условиями мирного плана США по Газе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 22:57
    Трамп: Нетаньяху согласился с условиями мирного плана США по Газе

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на мирный план США по Газе.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с Нетаньяху.

    "Это очень, очень важный день, возможно, один из величайших дней в истории цивилизации", - заявил Трамп.

    Он поблагодарил Нетаньяху "за то, что он действительно взялся за дело и проделал работу".

    "Мы хорошо поработали вместе, как и со многими другими странами", - говорит он.

    Дональд Трамп Нетаньяху мирный план по Газе США Израиль и Сектор Газа
    Tramp: Netanyahu ABŞ-nin Qəzza üzrə sülh planının şərtləri ilə razılaşıb

    Последние новости

    23:53

    В ХАМАС прокомментировали план Трампа по Газе

    Другие страны
    23:49

    Нетаньяху: Израиль пока не намерен покидать периметр безопасности в Газе

    Другие страны
    23:38

    Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией

    Другие страны
    23:24

    Нетаньяху пригрозил ХАМАС при отказе от мирного плана Трампа по Газе

    Другие страны
    23:07

    Президент США: В надзорный орган по Газе "Совет мира" войдет Тони Блэр

    Другие страны
    23:07

    Премьер-министр Грузии заявил о намерении победить на муниципальных выборах

    В регионе
    22:57
    Фото

    Азербайджан представлен на конференции ЮНЕСКО

    Kультурная политика
    22:57

    Трамп: Нетаньяху согласился с условиями мирного плана США по Газе

    Другие страны
    22:50

    Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства на фоне протестов

    Другие страны
    Лента новостей