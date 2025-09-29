Трамп: Нетаньяху согласился с условиями мирного плана США по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на мирный план США по Газе.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с Нетаньяху.

"Это очень, очень важный день, возможно, один из величайших дней в истории цивилизации", - заявил Трамп.

Он поблагодарил Нетаньяху "за то, что он действительно взялся за дело и проделал работу".

"Мы хорошо поработали вместе, как и со многими другими странами", - говорит он.