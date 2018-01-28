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    Трамп не получил приглашение на свадьбу принца Гарри

    Я, по крайней мере, ничего об этом не знаю

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пожелал всего наилучшего британскому принцу Гарри и его невесте — американской актрисе и фотомодели Меган Маркл.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

    «Я хочу, чтобы они были счастливы. Я действительно хочу, чтобы они были счастливы. Они выглядят прекрасной парой», — сказал американский лидер.

    Журналист при этом отметил, что невеста принца во время президентской кампании в США поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон, а самого миллиардера называла женоненавистником и «человеком, который сеет распри».

    «Хорошо, я всё еще надеюсь, что они будут счастливы», — повторил президент США.

    Он также отметил, что не получал приглашения на свадьбу.

    «Я, по крайней мере, ничего об этом не знаю», — заключил Дональд Трамп.

    Торжественная церемония пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. 

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