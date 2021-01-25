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Трамп не планирует создавать новую партию

Трамп не планирует создавать новую партию Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году.
Другие страны
25 января 2021 г. 06:32
Трамп не планирует создавать новую партию

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в конгресс в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News, ссылаясь на советника политика Джейсона Миллера.

"Трамп дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат", - заявил Миллер.

По его словам, в данном отношении не планируется ничего "за пределами этих усилий". То же самое Миллер подтвердил телеканалу CNN.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп обсуждал в последние дни создание новой политической партии, которую хотел бы назвать Патриотическая партия.

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