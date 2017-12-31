Трамп назвал причины своей активности в соцсетях

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассказал, зачем так активно пользуется социальными сетями.

Как передает Report, об этом написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

«Я использую соцсети не потому, что мне это нравится, а потому, что это единственный способ борьбы с очень лживой и несправедливой «прессой», более известной как фейковые СМИ. Фальшивые и несуществующие источники используются как никогда часто. Многие истории и сообщения — чистый вымысел!» — написал он.

Трамп является активным пользователем Twitter. В июне в Нью-Йорке была открыта «библиотека» твитов Трампа — выставка наиболее значимых его сообщений в соцсети. Особое внимание привлекла запись с загадочным словом covfefe. Журнал Time включил главу государства в список самых влиятельных людей интернета. Сам президент в октябре заявил, что без активности в соцсети ему вряд ли удалось бы выиграть выборы в 2016 году.