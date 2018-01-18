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    Трамп назвал лауреатов "Премии за лучшие фейковые новости"

    Первое место в списке занял журналист The New York Times

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Опубликован список победителей "Премии за лучшие фейковые новости", придуманной президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Report, cписок опубликован на телеканале FOX News.

    Первое место в списке занял журналист The New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, который заявлял, что фондовые рынки "никогда не оправятся" от прихода Трампа к власти.

    На втором месте новости ABC News и СNN.

    В целом телеканал CNN упоминается в списке чаще всех — четыре раза. 

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