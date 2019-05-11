​Трамп назвал конструктивными торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем проходят конструктивно.

В течение последних двух дней Соединенные Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные беседы о статусе торговых отношений между обеими странами.

Как передает Report, об этом написал Трамп в Twitter.

«Отношения между лидером Си (Цзиньпином) и мной остаются очень сильными, и переговоры в будущем продолжатся», — написал Трамп в Twitter.

Также он отметил, что Соединённые Штаты ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть отменены в зависимости от исхода переговоров.